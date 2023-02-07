前台北市議員羅智強已將戶籍遷到台北，雖尚未宣布2024立委大選要參選何區，但他今早貼出自己到大安區拜訪里長的照片，競選大安區立委的態勢似已漸趨明確；不過國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹話也說得明白，坦言目前大同、士林區沒有人跳出來挑戰現任民進黨立委何志偉，期待羅智強能出戰此區，還曾向羅說「你有那麼好命嗎？你不是那麼好命的人」。對此羅智強表示，該選區過去只有在前總統馬英九時期藍營有贏過，其他次都是民進黨的天下，他如果這次去選還是有可能會輸，不過自己得顧慮團隊和家人，這場仗必須志在必得，一定要選上。

羅智強今在廣播節目《POP搶先爆》接受媒體人朱凱翔專訪，他表示，2月10日就會給大家非常明確、絕不迂迴的答案。他提及，他之前想到什麼就立刻宣布，但最終結果都不如預期，現在這樣很好，大家會對他有很多的討論，探討他到哪個選區會有什麼問題，而自己的選戰方向確實已經出來了，各種拜訪、請益都已經在進行。

羅智強坦言，他在選擇選區的考量過程中，其實有很多掙扎跟為難，他有頻道「野電視」、也在帶兵打仗，底下有很多子弟兵，這場立委選戰對他而言是志在必得，是一定得選上。從現實面上來看，他大可選擇開疆闢土，一定會馬上獲得支持者，但他還是要顧慮自己的團隊、家人，因為若選擇開疆闢土，也會有人不諒解。

羅智強說，黃呂錦茹希望他跟何志偉一戰，但若大家了解台北市選舉，歷史以來士林、大同選區只有周守訓贏過，也就是在馬英九2008年選上總統時氣勢正旺、8仙過海那次，其他都是民進黨的天下。他強調，不能夠過度高估自己，2008年藍營氣勢正旺，如今他把自己高估到什麼程度，這也是一個問號。

羅智強透露，他也不是沒有評估過要選桃園立委，但當時他將戶籍設在桃園龜山，而該選區已有議員牛煦庭表明要參選立委，他不會擋自己人的路，「牛煦庭當初就是我背後很重要的軍師，讓我在爭取桃園市長選戰提名時民調打到第一名」。

羅智強強調，他不是只有一個人，他有跟著他南征北討、一步一腳印走遍全台灣的團隊，但他的團隊能夠維持多久？他也要大家想想，到底是要他去打一席沒有把握的立委選戰比較重要，還是國會要有一個民眾認同的國會戰將？他認為自己進到國會可以改變國會的生態，可以帶來更大的監督力道，不會讓國會變成橡皮圖章，「還是要我去打一個不可能的戰爭？」。

羅智強說，確實很多人點名他到各種不同的選區，但羅智強只有一個，不管選哪個選區，一定會辜負某部分支持者對他的期待，大安區有很大一部分的支持者對他有期待，而若在大安、文山以外的所有選區，他都得面對重新耕耘的問題。大安區對他來說就像回家，他的根就在大安區，因為他是大安區出身的議員，服務一直都沒有斷，即便他要去桃園選的時候，他也會一直回到大安、文山，扶植子弟兵楊植斗，而楊最後能當選，也是代表大安區的選民認同他在大安文山紮實的服務。

羅智強指出，他先前便說過，不會挑戰現任國民黨立委，文山區已經有賴士葆，原先大安區也有林奕華，若林當時沒去接副市長，大安區沒有開缺，他還可能真的沒有選區選，可能就要有別的考量，可能就要跳脫台北、桃園的選項，政治有時候就是會有因緣際會的變化。林奕華接副市長後，大安區選民對他確實有很多勸進的聲音，他確實得考慮這件事。

羅智強表示，他要謝謝黃呂主委給予他的肯定，可是他若是到艱困選區開疆闢土，還是有可能會輸，「艱困選區的用意，就是輸的機率比較大，但不是沒有贏的機會，如果輸的話就要承受輸的代價，但我也很現實的講，我也有我的團隊和家人」。朱凱翔問他，會不會到時候黨中央又下軍令狀？羅給予肯定的回應，強調自己若要參選，目標就是要進國會，「我一定會讓選票上有我的名字」。