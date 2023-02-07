這件訴訟緣於2009年美孚建設有意為美孚置業集團及美孚公司收購荷商全球人壽（AEGON）台灣全球人壽股份，因而委任徐乃成主導並協商交易事宜。

最終美孚建設與AEGON在2009年4月20日達成由新設立的中瑋一收購，中瑋一並先出資100萬美元頭款，完成股權移轉協議簽署，取得全球人壽股權控制權限；且在保險局、金管會同意及經營權正式易主前，有向全球人壽建議投資標的建議權，美孚建設因而與全球人壽完成多筆不動產交易，彭騰德取得可調度資金，進而順利完成後續與AEGON股權交割事宜。

徐乃成當時也擔任中瑋一董事長，並以中瑋一法人代表身分出任全球人壽董事，繼續為中瑋一協調全球人壽規畫經營等後續事宜。他在2012年5月間辭任全球人壽法人董事代表職務，彭騰德答應最慢在2012年5月29日以自己、暨代表中瑋一及美孚建設兩家公司身分，承諾給付徐乃成總額1000萬美元的報酬，並約定其中650萬美元由彭騰德與中瑋一連帶給付，其餘350萬美元則由彭騰德與美孚公司連帶給付，遲至2019年9月24日均未履行承諾支付報酬。

因此，徐乃成向台北地方法院提起民事訴訟，彭騰德必須給付1000萬美元外，並從2019年9月26日起至清償日止，加計5％利息。

該案歷經法院近兩年審理，在去年底判決出爐，判決書指出，相關證據足以證明，徐姓前董事確與AEGON所委託財務顧問香港摩根士丹利交涉股權出售事宜，並且進行精算及實地查核；彭騰德亦參與後續會議、磋商契約條款，徐乃成並提出與彭騰德的電子郵件往返內容佐證，法官最終認定徐乃成有受彭騰德委任進行系爭交易談判、爭取有利交易條件、協助籌措交易資金等情事，應支付1000萬美元報酬、利息，依法有據。

律師王俊翔表示，金管會對於保險公司負責人的要求亟為嚴苛，在2020年發布「保險業負責人應具備資格條件準則」增加五大規定，其中，對於已出任保險業負責人，若違反消極資格，即判刑確定，或有不誠信、不正當行為，當事人要主動通知任職公司，就「當然解任」；也規定保險業董事長要有良好品德，發現沒有良好品德或專業不足，金管會可以要求保險公司限期調整。這次的民事訴訟結果，顯然已經挑戰彭騰德誠信及品德，呼籲彭騰德應尊重法院的判決結果。