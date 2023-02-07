台北榮總向日葵學園自民國89年成立以來，協助超過2000名病童完成學業，其中不乏原本成績名列前茅，卻因罹患精神情緒疾病的孩童，透過學園的輔導與治療，回到人生正軌的案例。北榮今公布收治成果，發現青少年情緒疾患，以及自閉症或注意力不足過動症在過去10年間大幅增加，呼籲家長注意孩童的學習狀況，如出現長期拒學或懼學等情形，應前往精神科接受評估與治療。

北榮向日葵學園自1999年起與台北市教育局合作，針對在學校適應有困難的青少年精神疾病患者，而設立的在醫院上學治療，讓病患可一邊住院接受治療，一邊完成學業，不僅可維持與社會的連結，還能避免孩童被機構化或退化的可能。

北榮兒童青少年精神醫學科主任陳牧宏表示，向日葵學園除包含醫師、護理師，還包含心理師、特教師、外聘學校老師、職能治療師、社工師等編制，幫助孩童在治療的過程中能學業不中斷，而在過去23年間，也培育出不少病患重返學校或完成國高中學業，其中不乏知名的優秀大學。

根據北榮統計，向日葵學園學童的情緒疾患在過去10年已大幅增加，此外自閉症或注意力不足過動症也在這10年內快速增加，其關鍵原因為大腦功能和神經傳導物質調節功能失調，如不及早發現介入治療，症狀將更加嚴重。

陳牧宏分享，一名罹患情緒疾患的高中生，自幼稚園起即受到奶奶照顧，原先在校學習過程都很正常，但進入高中後卻出現學習倦怠，厭學、懼學等情形，因此經常曠課，最後該名學生被轉介至北榮，確診為情緒疾患，來到向日葵學園後重拾學習意願，最後順利考上大學。

該名高中生的奶奶高女士透露，孫子自從罹患情緒疾患後，便經常在家睡覺，原先以為是孫子偷懶不想學習，但校內輔導老師評估認為應為精神疾病，建議前往北榮接受治療，因此才來到向日葵學園，對於北榮醫療團隊成功讓孫子找回學習意願充滿感謝。

北榮副院長李偉強說，向日葵學園是全台唯一醫學中心等級的醫療、特教場所，過去20年幫助至少2000位病患找回學習意願，而青少年罹患精神疾病，影響層面不僅止於學習，往往人際關係更是首當其衝，家人如能及時發現並理解，協助青少年就診評估治療，可避免精神疾病帶來的後遺症。