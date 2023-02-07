搶攻疫後婚宴商機，台北花園大酒店自即日起至12月31日推出多種婚宴專案，「婚宴滿額贈歐風城堡蜜月行」，起桌價18,800元起+10％，滿額達20萬元，加贈瑞穗天合國際觀光酒店兩天一夜含早晚餐的歐風城堡蜜月行。此外，飯店為體貼新人加碼提供婚宴優惠，包括：小資成家，限定日期達10桌以上，每桌13,800元起+10％，以及指定日滿10桌加贈1桌，起桌18,800元起+10％，新人實現唯美囍事，留下美好。

台北花園大酒店宴會廳擁有挑高七米無柱的宴會場地，整棟可容納70桌，單廳最大容納50桌，提供星級主廚團隊婚禮佳餚及專業婚禮顧問，中式桌席嚴選新鮮食材，以精湛手法的廚藝將蒸、煮、煨、炒、炸、燴、燒等技巧，發揮地淋漓璀璨，締造出海陸饗宴、玉饌之美，不論在視覺、味覺都令人難忘的華麗美食盛宴。

情定花園婚宴專案，每桌18,800元起+10％，婚宴達10桌以上，享有席間三小時果汁紅酒無限暢飲果汁、專屬宴會服務團隊、量身定製婚禮愛情MV、貼心小管家服務、婚禮主持、桌花、舞台、喜宴花藝佈置、迎賓送客喜糖等，滿額達20萬元，即贈價值32,000元+10％的瑞穗天合國際觀光酒店兩天一夜歐風城堡蜜月行，入住城堡精緻客房，滿額達30萬元，除了入住城堡精緻客房外，更加贈價值7,000元+10％且融合了東、西方的精妙手法，打造出獨特的芳療技法的悅華莊SPA的雙人30分鐘身體按摩課程，讓此趟旅程更為舒適愜意。

另有限定日期加碼送優惠，於飯店指定日期滿10桌以上，免費加贈同婚禮宴席相同菜色1桌，而小資新人則可選擇小資成家婚宴，限定日期，每桌13,800元+10％起。宴席菜色方面，主廚獻藝美饌佳餚，包括上湯魚翅佛跳牆，老母雞與金華火腿上高湯底，依序舖入魚翅、干貝、排骨、芋頭等食材，溫潤滑順不油膩，極品美味一嘗傾心。招牌寧式東坡肉，上等五花豬肉與紹興酒、冰糖及桂皮、甘草等藥材慢火精燉7小時，鹹香入味的五花肉吃來肥嫩軟腴，油而不膩。牛肝菌燉全雞，擁有獨特香氣的牛肝菌與土雞慢火燉煮，滋味醇厚濃郁，道道皆蘊含喜慶圓滿，新人、賓客盡情享用，感受幸福喜悅的美好。