彰化1名雷姓男子因女兒發燒送醫確診，期間不滿彰化基督教醫院護理師的處置，竟辱罵吳姓護理師「哩若袂洪幹就麥做護士」，吳姓護理師不滿遭罵憤而提告，雷男辯稱認為其沒本事，沒有辱罵的意思，最終彰化地院依公然侮辱判拘役30天，可上訴。

去年疫情正嚴峻，所有醫護人員面臨著前所未有的巨大壓力，急診室出現許多失控場面，像是硬闖加護病房探視，不配合做快篩、PCR，甚至飆罵護理師、醫師等情形，讓護理師們心力交瘁，但再多的苦都只能往肚裡吞。

去年6月彰化雷姓男子年僅三個月大的女兒，因為發燒身體不適，由雷男的母親帶往彰化基督教醫院就醫，經醫師檢查後確診新冠肺炎，著急的雷男趕到醫院，卻因為要更換陪病家屬問題，與吳姓護理師發生口角。

吳姓護理師遵守相關規定，向雷男解釋，但情急的雷男只想趕緊看到女兒。竟然公然辱罵吳姓護理師「哩若袂洪幹就麥做護士」，讓現場民眾傻眼，吳姓護理師也因不滿遭罵憤而提告，同事們也力挺作證。

彰化地院審理時，認為雷男不思以理性溝通，公然辱罵吳姓護理師，貶損其人格及社會評價，考量其目的、手段、所生損害等，依公然侮辱罪，處拘役30天，得易科罰金，可上訴。