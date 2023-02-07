現代不少人都有頭痛的毛病，整形外科醫師李秉勳和牙醫黃文龍指出，造成頭痛的原因有很多種，食物也是其中之一，並分享4大類NG食物，包含柑橘類、乳製品、醃製肉和精緻甜食，如果在頭痛的時候吃這些食物，甚至可能越吃越痛。

李秉勳和黃文龍在臉書粉專發文指出，頭痛對生活品質的影響很大，但造成頭痛的原因有很多種，像是壓力、失眠、天氣、看到強光、聽到刺耳的聲音等，只要大腦血管擴張，壓迫到腦神經，就有可能頭痛，不過讓一般人驚訝的是，其實食物也會誘發頭痛，甚至可能越吃越痛。

李秉勳和黃文龍也分享4大類NG食物，建議平常有習慣性頭痛的人可以從飲食習慣下手，避開這些容易引起頭痛的食物。

▎柑橘類

包含橘子、甜橙、檸檬等柑橘家族，都含有黃酮類化合物，是誘發頭痛的因子之一。

▎乳製品

像是起司、羊奶、優酪乳等都含有酪胺成分，可能會造成血管收縮擴張，進而產生痙攣疼痛。

▎醃製肉

例如香腸、醃肉、臘肉等醃製肉類，其中含有的亞硝酸鹽、味精容易誘發頭痛。

▎精緻甜食

像糖果、蛋糕、冰淇淋等甜食，人工添加物和色素、代糖等也會引發頭痛。