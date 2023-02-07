佛光山護法交通組志工表示，一早近7點就陸續有信徒抵達佛光山，今天登記要到佛光山弔唁大師的大巴士40人坐遊覽車就已有70部，後續還在登記中，佛光山外圍有10多處停車場可供自行開車的民眾停放，至中午12點半停車場就已經停滿3分之一，信眾臉部都顯現沈重心情。（林雅惠攝）

佛光山護法交通組志工表示，一早近7點就陸續有信徒抵達佛光山，今天登記要到佛光山弔唁大師的大巴士40人坐遊覽車就已有70部，後續還在登記中，佛光山外圍有10多處停車場可供自行開車的民眾停放，至中午12點半停車場就已經停滿3分之一，信眾臉部都顯現沈重心情。（林雅惠攝）

滿香園廣場中午飲食部坐滿用餐人潮。（林雅惠攝）

佛光山開山宗長星雲大法師圓寂，佛光山一早陸續湧進弔唁人潮，佛光山護法交通組志工表示，一早近7點就陸續有信徒抵達佛光山，今天登記要到佛光山弔唁大師的40人坐大巴遊覽車就有70部，自行開車停車場10多處已停滿3分之一，每位信眾腳步沈重走進山門，看得出來心情相當沈重。

星雲大法師圓寂讓各地信眾相當不捨，今天上午一大早，往佛光山路上車流不斷，都是來自各地的信徒開車前往或搭乘遊覽車，要到佛光山弔唁星雲大師，警方為維護交通順暢不僅加派人手到現場做交通疏導，佛光山護法交通組志工也從半日班改成全日班，希望讓大家都能夠順利前往弔唁星雲大師。

佛光山護法交通組志工表示，一早近7點就陸續有信徒抵達佛光山，今天登記要到佛光山弔唁大師的大巴士40人坐遊覽車就已有70部，後續還在登記中，佛光山外圍有10多處停車場可供自行開車的民眾停放，至中午12點半停車場就已經停滿3分之一，信眾臉部都顯現沈重心情。

一早台南、宜蘭、斗六、南投、潮州、屏東、高雄等佛光山各分會信眾，紛紛搭乘大巴士抵達佛光山，下車後排班陸續步行走入山門弔唁星雲大師，下午也將陸續湧入弔唁人潮，滿香園廣場停滿大型遊覽車，民眾自小客車也紛紛湧進，中午飲食部坐滿用餐人潮。

來自高雄左營區的路先生一早開車帶著妻小前來佛光山，路先生說，今天上午停下服務業工作，特地趕來弔唁大師，他與星雲大師於1991年結緣後成為佛弟子，大師提倡的三好運動影響他非常深刻，讓他一家人變得更加和樂，也懂得人生遇到困境要轉念，人生路也走得更平順，大師對他們一家人影響太大，對星雲大師相當感念，聽見大師圓寂消息，心情相當沈重及不捨。

來自高雄大社區從事清潔工作的翁先生一早帶著印尼妻子到佛光山弔唁星雲大師，翁先生說，星雲大師佛法傳播世界，他的印尼妻子也深受感動，非常喜歡佛光山，而他受到星雲大師的影響，改吃素食，心中經常充滿喜悅。