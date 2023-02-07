行政院長陳建仁7日上午與返台述職的駐美代表蕭美琴會面，他感謝蕭美琴2年來盡心盡力，期間碰上新冠肺炎、美中關係緊張及全球國際局勢變動，「台美兩國之間能夠有如今融洽的合作，與暢通的溝通管道，蕭美琴以及她所帶領的駐美外交團隊厥功甚偉。」

陳建仁說，今早他與返國述職的蕭美琴會面，對方在近2年來的駐美期間盡心盡力，尤其是在疫情發生後，居中協調台美之間的防疫物資相互支援，更在台灣最需要疫苗的時刻，成功協調美國援助。

陳建仁說，不僅如此，在美中關係緊張、全球國際局勢變動的時刻，台美兩國之間能夠有如今融洽的合作，與暢通的溝通管道，蕭美琴以及她所帶領的駐美外交團隊厥功甚偉。

「也因如此，美琴大使才在日前獲得紐約時報評為華府最有影響力的外國大使之一。」陳建仁表示，衷心感謝蕭美琴這段時間為台美關係所作的努力，不僅是她，所有在第一線為台灣外交努力的外交官同仁們，都是大家最感佩的台灣之光。