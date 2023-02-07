雲林縣府弱勢家庭及獨居老人防餓防寒計畫（簡稱「雙B計畫」）7日上路，雲林縣長張麗善表示，追加1至2億元預算，先以第二預備金執行，緊急案件1天內完成評估，其餘10天內完成，若房屋可以修繕者，就由縣內職工達人義務協助，若須重建者再委請台灣希望義工團等幫忙興建家屋。

雲林縣的防餓、防寒計畫英文是「Better food better housing」，諧音福德、好神，取土地公之義，也簡稱「雙B計畫」，縣府今（7日）邀請相關職業工會、善心團體舉行記者會宣布啟動。

張麗善表示，她曾探訪一名80歲獨居年長者的家，風一吹就吱吱大響，人穿再多也不會暖，只要2根釘子就能擋風遮雨，這是防餓防寒計畫的由來。最近又一波寒流來襲，全台48小時內死了126人，根據統計室外溫度每下降1度就增加死亡率5.6％。

張麗善強調，雲林縣不能有有三餐不繼的人，也不能沒有防風避雨環境的人，縣府要積極打造一個社會安全網，縣府加追加1至2億元預算，目前先動支第二預備金。

張麗善說，防餓方面，過年前請全縣300多個派出所巡查，約有200個家庭需要長期物資協助。

防寒方面，有鑑於台灣希望義工團來雲林縣幫忙興建很多家屋， 張麗善認為需要修繕的縣府來做，完全無法修繕必須重建的再拜託台灣希望義工團、台灣善種子義工團一起來幫忙。

她表示，有錢沒人也不行，縣府召募職工達人組成「幸福五工」，召募對象包括木工、鐵工、水電工、油漆工、水泥工，緊急案件1天內就完成評估，其餘10天內，有追蹤就能降低死亡發生率。

張麗善呼籲社會各界善心團體共襄盛舉，不因善小而不為，1元也能夠積沙成塔，沒有專業也可以忙打掃。