美喆指出，將透過擴大北美地區業務動能，帶動未來營運成長動能。

目前歐洲地區客戶仍處於去庫存階段，但，美喆表示，庫存水位處於偏低情況下，已陸續增加短單的需求。此外，集團積極擴大外銷代工業務接單，同時持續與客戶共同開發LVT、SPC石塑地磚新款系列產品。

另一方面，美喆積極進行人員招募及培訓，以拉升台南新廠產能與精進學習曲線，並加大拓展具循環經濟概念且輕量化之稻殼SPC石塑地磚產品，有望創造集團整體營運正面的挹注。

為進一步擴大北美地區業務動能，美喆指出，日前參加北美洲首屈一指的美國拉斯維加斯地面材料及石材展覽會（TISE），現場展示稻殼RSPC lite back、方版SPC以及新款抗病毒LVT石塑地磚等系列產品，也獲全球各地專業廠商、品牌商等共同尋求商機及洽談合作。

美喆指出，近年LVT、SPC石塑地磚市場滲透率持續攀升，且裝修消費有一定市場需求，集團仍看好LVT、SPC石塑地磚成長優於整體市場成長表現，再加上全球綠色環保意識重視，持續針對循環經濟、環保等面向投入新材料研發，以提升美喆全球市場競爭力。

展望2023年第一季，美喆指出，歐洲地區客戶下單有增溫現象，有助於帶動整體訂單能見度開始逐步提升，加上集團加大北美地區業務開拓並已小有斬獲，此外，旗下稻殼SPC已小量出貨並持續保持下單需求，可望隨著北美客戶下單持續增溫與積極開拓新客戶，帶動未來營運成長動能。