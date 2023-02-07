台電每年舉辦節電績優行政區選拔，新竹縣寶山鄉在去年6到9月夏季用電中，平均每戶每期節電116度居全縣第一，每度平均電費約3元，平均每戶共節省約350元，在各縣市節電中拔得頭籌，居全台之冠，在各活動 宣導的「節電天使」最吸睛。

台電新竹區營業處2020年開始邀請交大音樂系研究所畢業的賴立文和郭子綺擔任「節電天使」，2人亮麗外形和專業小提琴演奏，在新竹縣13鄉鎮宣傳節電，成功吸引與會者的眼球。

寶山鄉舉辦茶花暨柑橘、綠竹筍等農產推廣活動，打中午、雙胞胎節等文化活動，都可看到2位節電天使的表演的身影，透過線上互動遊戲、有獎問答等，拉近民眾與電力資訊的距離，也讓寶山鄉民了解節電與愛護地球的重要性，將節能理念轉為實際行動。

台電新竹區營業處處長胡忠興指出，台電日前公布2022年度節電成果，全年全台總節電量達18億度，約等於48萬戶住宅的全年用電量，約等於減碳98萬公噸，是5年來最佳成績。

胡忠興指台電從22縣市中挑出節電度數最高的行政區，並以住宅用戶為對象，去年夏季用電評比結果，寶山鄉勇奪全縣及全台節電第一名。

寶山鄉長邱振瑋表示，鄉公所也以身作則率先實施節能省電計畫，請台電節能診斷服務小組為公所辦公大樓電力設備診斷，協助改善全棟行政大樓冷卻水塔之效率，並訂定合理契約容量，做為節電的表率。

邱振瑋並表示，寶山鄉會配合台電推動智慧電表、人工智慧自動調控家電等宣導，希望將節電活動與用電安全觀念更深入到鄉民生活中，讓節電成果進一步提高。