警方在鴛鴦騙子承租的旅館房間內起出安非他命毒品。（翻攝畫面）

詹姓詐欺女通緝犯去年12月認識63歲洪姓退休男子，並認洪作為乾爹，佯稱自己是奮發上進的青年，考上律師執照後，需要一個小辦公室創業，洪男見詹女長相清秀，言談舉止得宜，決定熱心贊助，但實則詹女與許姓先生是一對「鴛鴦騙子」，藉機冒用洪男名義申辦信用卡，所得金錢用於日常花費，洪被騙45萬多元，看到帳單始知遭詐，北市刑警大隊依詐欺等罪將詹女、許男送辦。

32歲詹女因詐欺案屢傳不到遭通緝，去年底與許姓先生分工，由詹女充當女律師欺騙洪男，伺機取得洪男個人資料後到銀行冒辦信用卡，持卡入住萬華一處旅店，生活花費都利用信用卡支應，而許男負責外出盜刷變現，購買新款手機使用。

女通緝犯佯「大牌女律師」，偕夫詐退休乾爹45萬。(李文正翻攝)

被害洪男一直信以為真，甚至在新北幫忙租了一間辦公室，作為詹女的律師樓，但詹女、許男不斷盜刷，所有花費仰賴冒名申辦的信用卡，洪男一查發現名下多出很多債務，才驚覺身邊的「乾女兒」根本不是律師，報警後更得知詹女是通緝犯，員警在詹、許承租的房內查獲查獲大麻、安非他命、毒品咖啡包、吸食器及手機等不法證物，全案依竊盜、詐欺罪以及違反毒品危害防制條例送辦。