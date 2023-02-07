摩斯漢堡甜蜜雙人組包含「法式樹幹年輪蛋糕」，濃郁巧克力內餡誘人食慾。（摩斯漢堡提供）

情人節將至，速食店自然不放過商機，推出聚餐餐點。繼光香香雞自春節推出「黃金鴨香寶」後頗受好評，於9日再推3種新沾醬，同時為了創造雞塊告白熱潮，及向外界宣達搶占雞塊市場決心，於9日至15日再推黃金鴨香寶買一送一，相當於現省80元。摩斯漢堡則有「甜蜜雙人組」套餐，豐富餐點優惠價520元。

繼光香香雞50周年的首發代表作「黃金鴨香寶」，不只完全無骨，並以技術結合雞肉及鴨肉黃金比例，同時擁有雞肉的鮮嫩以及鴨肉甘甜濃郁，做成愛心及黑桃、梅花等花色造型，再沾以特製的三款醬料包含百搭炸物的番茄醬、嗜辣愛好者必選的酸甜醬、最受大人小孩歡迎的糖醋醬，讓滋味更豐富。品牌也於9日至15日限時推出黃金雞鴨塊限時買一送一（買五塊送五塊），以及推出兩個人吃剛剛好的「繼光香香雞-鴨香寶脆薯人氣雙拼」，其中還附超可愛的愛心造型鴨香寶，數量有限送完為止。

摩斯漢堡從即日起推出「甜蜜雙人組」套餐及「多人派對組」套餐，「甜蜜雙人組」套餐內含蕃茄黃金蝦堡、超級大麥薑燒珍珠堡、2杯中杯摩斯咖啡、法式樹幹年輪蛋糕，優惠價520元。「多人派對組」套餐則含法式樹幹年輪蛋糕、6杯中杯摩斯咖啡，優惠價520元，特別推薦將法式樹幹年輪蛋糕微波加熱後品嘗，入口即化的巧克力甘納許內餡，配上淡淡焦香帶點巧克力甜味的蛋糕，豐富口感層次帶出幸福的味道。

另外，2月14日至3月14日，摩斯主推「甜蜜久久情人節」，讓喜愛午茶的大眾可享雙人MOS 巴斯克乳酪蛋糕及中杯摩斯咖啡組，優惠價199元，用甜蜜的午茶好禮向心儀的另一半表達愛意。單身的民眾也別難過，摩斯漢堡同步推「單身無罪」點心組，內含可頌鯛魚燒乙份及冰紅茶乙杯，優惠價88元。