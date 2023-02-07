高雄60歲郭姓男子日前參加餐會，期間喝了數瓶啤酒，散會後開車返家。途中違規左轉遭巡邏員警盤查，員警聞到郭男散發濃酒味，隨後實施酒測，酒測值0.31超標。郭男辯稱，自認沒喝醉才會開車回家，因近年從新竹到高雄從事文化產業副總監，路況不熟不知有左轉專用號誌。全案依公共危險罪，移送法辦。

5日晚間6時30分許，郭男到新興區七賢一路某飯店參加餐會，期間喝了數瓶啤酒，散會時卻自行開車返家，晚間10時許，行經中華三路、七賢二路口時，未等待四燈式號誌的左轉燈亮起，就直接違規左轉，當時巡邏員警見狀，騎車上前將他攔下盤查。

員警在確認郭男身份時，聞到他身上散發酒味，於是對郭男實施酒測，酒測值為0.31超標。郭男見狀，向員警坦承，餐會散會後，自認意識清楚沒有喝醉，於是決定開車返家，因近年從新竹南下到高雄工作，對於高雄路不熟悉，不曉得有左轉號誌才會違規。員警訊後依公共危險罪，移送高雄地檢署偵辦。

據了解，郭男到高雄從事文化產業副總監，時常參與規畫許多國內外劇團到高雄演出。