峨眉鄉十二寮大橋是通往十二休閒農業區等景點的重要通道，橋樑路寬不到5米，檢測證實是耐震度有疑慮的危橋，峨眉鄉公所提案後獲中央核定400萬元，辦理十二寮大改工建工程綜合規畫先期作業。

峨眉湖畔的十二寮風景區與苗栗縣三灣鄉交界，區內景色優美，有果園休閒農場、露營區及咖啡館等特色餐飲店，十二寮大橋是必經之途。

工務處長江良淵表示，十二寮大橋能串聯竹49、竹81及竹43等重要交通網路，年久失修，路淨寬約4.9米，2車行經時難以會車，路側亦缺乏人行通行空間。

該處進行十二寮大橋橋樑安全評估，發現支撐墊損壞，影響橋梁整體結構穩定性，車輛載重若使橋面板移動振動，危險度評分大於60分表示安全有疑慮，落橋評估、混凝土橋柱強度及韌性評估已超過標準。

同時，十二寮大橋在大埔水庫下游，橋墩裸露嚴重，耐洪能力、沖刷潛勢評估及耐震評估顯示，安全確有疑慮。

鄉公所計畫將十二寮大橋改建為10米雙向車道，並設單側人行道，改善範圍長230米預估工程經費7千8百餘萬餘元。

縣府2020年9月召開峨眉鄉地方座談會時，鄉長王增忠建請縣府補助十二寮大橋改建經費，縣府建議公所以專案提報尋求中央相關補助計畫，以減少地方配合款負擔。

江良淵指公提報後獲中央「生活圈道路交通系統建設計畫」核定400萬元，由中央補助316萬元，地方配合款84萬元，辦理改建工程綜合規畫先期作業，預定今年完成，後續再向中央爭取改建經費。