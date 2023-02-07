南投縣第二選區立委補選，7日舉辦候選人號次抽籤，國民黨候選人林明溱抽到2號，隨即表示「勝利在望」；他並強調，2024年絕對不會再參選立委，此次參選也不是為誰鋪路，因為國民黨有初選民調機制，他沒有權力說要給誰選。

林明溱由南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲和縣議員林儒暘陪同，到南投縣選委會抽籤，抽中2號讓他很開心，因為他過去兩次競選立委、第1次選南投縣長時，都是抽到2號。

林明溱表示，他會持續努力，不會輕敵，因為民進黨動員國家資源、全黨資源輔選，國民黨千萬不能掉以輕心，必須加強努力、爭取選票。

林明溱說，他擔任第7、8屆立委時，爭取興建南投交流道、竹山鎮南雲交流道，還有竹山鎮江西林路的東埔蚋橋，特別是至今民眾仍享有的福利，高速公路20公里免通行費。

當被詢問「是否會參選2024年的立委？是否為兒子鋪路？」林明溱強調，他絕對不會再參選，也表示沒有幫特定人鋪路；國民黨有民調機制，只有最優秀的人才能獲得民心，才能代表國民黨參選，他沒有權力說要給誰選，對手不要再抹黑。

許淑華說，此次立委補選，國民黨會用在地的選舉方式，以勤腳爭取所有縣民肯定，對抗民進黨中央的大軍壓境；而且，林明溱在南投服務超過30年，對基層非常了解，在立法院交通委員會時也替南投爭取很多建設，有非常好的政績，所以各地的需要，他比任何人更清楚，人民都非常有感，此次補選一定會替南投鄉親守護一席。