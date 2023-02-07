南投縣立委補選，7日舉行候選人號次抽籤，民進黨候選人蔡培慧抽中籤王1號，她隨即表示一馬當先，要為南投爭一口氣；蔡培慧並質疑對手林明溱，本來說不參選卻又參選，誠信有問題，難道是要為兒子鋪路。

蔡培慧由立委林靜儀、黃秀芳，縣黨部主委蔡銘軒、名間鄉長陳翰立，議員吳棋楠、沈夙崢、王秋淑等人陪同到選委會，展現團結氣氛 ，抽籤後動員車隊掃街；正在國外參訪的立委羅美玲，則透過影片力挺蔡培慧。

蔡培慧表示，南投值得更好，必須有深入了解各鄉鎮市需求，以大格局擘畫南投產業發展，有能力向中央爭取資源的立法委員，蔡培慧專業問政，南投絕對能夠一馬當先，為南投爭一口氣。

蔡培慧指出，林明溱此次參選立委，是為了大家、個人或兒子，大家要看清楚；林明溱擔任縣長時，要將日月潭孔雀園低價賤租給財團，未經環評就要BOT；集集驛站也停擺8年，還興建許多吊橋、天空步道，現在有人前往嗎？

蔡培慧強調，她如果當選立委服務不分黨派，並且會立即與環保署溝通協調，解決南投縣垃圾問題，並且向科技部爭取設置科學園區。

林靜儀表示，蔡培慧不論是在學校操場跑道、農水路改善或是推動國立中興大學在南投設分校，對育才留才奠定良好基礎；蔡培慧提出的政見都在為南投產業攬才累積實力，真的是為南投爭一口氣；不像對手林明溱卸下縣長後說了多次不選，卻為了民調落後的兒子鋪從政之路，不顧黨內初選結果背信參選。