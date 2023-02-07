智利野火迄今已經吞噬了超過27萬公頃的森林，摧毀了房屋並威脅到該國許多農場和森林，當前該國南部和中部的大片地區面臨著夏季熱浪，災情恐持續擴大，社群網路推特（Twitter ）稍早一則貼文顯示出民眾拍攝到的一支影片，畫面裡田野間的熊熊烈火因對流旺盛遂竄出火龍捲直上天空，畫面十分駭人。

🇨🇱 Fire tornado in South Chile.



At this time, there are 26 deaths from the fires in Chile.



Sputnik mundo pic.twitter.com/ItZc4H6nJH — dana (@dana916) February 7, 2023

據路透社先前報導，截至目前為止，智利國家林業局表示，這一次的野火火勢已覆蓋了約27萬公頃的面積，這場大火已經造成近1500人被迫離開家園。970名傷者中，至少26人傷勢嚴重住院。

智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）宣布紐布萊（Nuble）、比歐比歐和阿勞卡尼亞（Araucania）等南部鄉村地區進入緊急狀態，以加速救援速度。

隨著每天都有新的火勢竄出，智利官員期盼國際社會提供援助對抗惡火。當局表示，他們正在加速來自巴西、哥倫比亞、厄瓜多、巴拉圭、秘魯、葡萄牙和委內瑞拉等國的援助抵達，而一些承諾馳援國家的援助今天陸續抵達智利，包括滅火飛機和消防專業團隊，本次猛烈的野火已將智利太平洋沿岸附近3個地區的森林和農地燒毀。