資深女星崔佩儀主演拍攝《花系列》走紅，在劇裡將壞女人的精隨演得淋漓盡致，讓觀眾恨得牙癢癢，近日她曬出當年同劇演員聚會的照片，勾起不少六七年級生的回憶，其中昔日「瓊瑤女神」俞小凡驚喜現身，立刻掀起一波討論熱潮。

崔佩儀於臉書曬出《花系列》聚會的照片，只見當年紅透半天的演員們紛紛現身，像是昔日帥氣小生王耀慶、有「戲劇苦情女」封號的王淑娟，還有近年工作重心放在大陸的金鐘影帝張晨光，以及老戲骨李天柱、湯志偉，相隔多年齊聚一堂話家常，讓她開心道出心情：「從年輕一直到現在，大家的革命情感永遠不變，朋友是老得好」。

不過最讓人驚喜的無非是以瓊瑤劇《婉君》走紅的演員俞小凡，與翁家明結婚後便將重心放在家庭，淡出螢光幕的她，許久未公開露面，58歲的她身穿白襯衫搭黑色背心，留著一頭長捲髮現身聚會，雖然面容明顯看出歲月留下的痕跡，但氣色依舊相當不錯，面對鏡頭的她除了面帶一抹微笑，還不忘比起勝利手勢，與老友相聚的喜悅之情全寫在臉上。

眼見當年戲劇圈的黃金陣容齊聚首，讓網友掩不住內心喜悅直呼：「彷彿時光倒流，回到那無限美好的花年代」、「好多熟悉的面孔，以前最愛追劇花系列，看完才捨得睡」、「年輕歲月中不可抹滅的美好回憶」、「謝謝花系列的好劇和演員們實力與高超演技，陪我成長」。