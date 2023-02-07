國民黨立委李貴敏。（李貴敏提供）

土耳其南部6日發生7.8強震，至今已造成土國與敘利亞超過4300人罹難，且光土耳其就有超過5600棟建築倒塌。專家透露，因當地超過200年沒有大地震，導致建築物的耐震建設不夠完善，國民黨立委李貴敏則指出，台北市也充斥大量危老建築，「如果7.8強震發生在台北或新北，雙北133萬戶老屋會是甚麼慘狀？」

土耳其南部強震造成嚴重災害，超過5600棟房屋應聲倒下，加上地震剛好發生在清晨，許多民眾仍在家中熟睡，造成嚴重傷亡。英國朴茨茅斯大學火山學暨風險傳播專家索拉納（Carmen Solana）分析，該地區已超過200年沒有大地震，因此當地建築物的耐震基礎建設不夠完善，是導致這麼多房屋被震垮的關鍵之一。

李貴敏今（7）日在臉書表示，看著土耳其斷垣殘壁的畫面，不免讓人擔憂，若相同的地震發生在雙北、六都，或者是台灣的任何一個角落，情況是否會更加嚴重。

「如果7.8強震發生在台北或新北，雙北133萬戶老屋會是甚麼慘狀？」李貴敏提到，台北市有大批低樓層的建物是50、60年的老舊公寓，超過40年的高樓大廈也比比皆是，早就因安全堪慮而有加速都更的必要性，中央與地方政府能否討論出一個合理的防災方案或政策，加速危老都更、重建的腳步，建構更為安全的都市生活空間？「在大自然面前，每個人都這麼渺小，面對未來可能的巨震，我們準備好了嗎？」