台灣時間2月6日上午9時17分左右，土耳其發生7.8強震，目前已知造成數千人死傷。我國搜救隊昨晚10時25分搭乘土耳其航空赴土耳其協助救援。據了解，北市第一批搜救隊伍已抵達伊斯坦堡機場，稍候準備轉機前往ADANA機場，前往災區協助救援。

消防署昨晚表示，我國第一批派救援人員40人，包括消防署10人及台北市消防局30人、搜救犬3隻、裝備器材約4至5噸，昨晚9時於桃園機場集結，乘坐10時25分土耳其航空班機前往當地參與救援。第二批也將於今天下午啟程。

消防署昨晚發布新聞指出，本月份國際人道救援任務第一梯次輪值縣市(臺北市政府消防局)、第二梯次輪值縣市(屏東縣政府消防局)，皆為通過消防署「全國各級搜救隊伍能力分級檢測」NAP評核縣市，接獲外交部指示前往救援，隨即聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，搭乘專機馳援，全力進行國際人道救援協助搶救受困災民。