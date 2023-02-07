台中慈濟醫院7日舉辦募心募愛活動，由靜思精舍德如、德佩師父帶領慈濟醫療志業醫護同仁虔誠為災民祈禱，同仁與醫療志工踴躍響應捐款。(台中慈濟醫院提供)

台中慈濟醫院7日舉辦募心募愛活動，由靜思精舍德如、德佩師父帶領慈濟醫療志業醫護同仁虔誠為災民祈禱，同仁與醫療志工踴躍響應捐款。(台中慈濟醫院提供)

台中慈濟醫院7日舉辦募心募愛活動，由靜思精舍德如、德佩師父帶領慈濟醫療志業醫護同仁虔誠為災民祈禱，同仁與醫療志工踴躍響應捐款。(台中慈濟醫院提供)

土耳其南部發生芮氏規模7.8地震，強度撼動到敘利亞北部接壤地區，死傷人數不斷攀升。慈濟基金會隨即啟動國際賑災，援馳土耳其。台中慈濟醫院7日同步舉辦募心募愛活動，由靜思精舍德如、德佩師父帶領慈濟醫療志業醫護同仁虔誠為災民祈禱；同仁與醫療志工踴躍響應捐款，將這份愛送到地球另一端的土耳其。

慈濟醫院指出，醫護行政同仁與志工午餐後，在1樓大廳響應「醫護膚苦難、愛送土耳其」活動，祈禱災民平安。院長簡守信有豐富的國際賑災經驗，他分享在災區前線看到許多動容的場景，令人不捨與悲慟，期盼同仁把愛凝聚在一起，將善念傳送給土耳其災民。

慈濟基金會長照推展中心團隊也在中心副召集人莊淑婷領軍下，將善款投入竹筒撲滿，把叮噹作響的聲音化做祝福。莊淑婷表示，慈濟全台兩百個社區關懷據點也同步啟動募心募愛，為災民盡一份心力。參與活動的同仁紛紛慷慨解囊，逐一將平日積存的善款投入竹筒撲滿。

慈濟工務室同仁連美鳳愛心不落人後，在院內群組看到募心募愛活動，隨即到社會服務室捐款，中午也來為災民祈福。她表示春節前在忘年會抽中一筆獎金，能將這筆錢拿去幫助更多人，非常值得。因緣巧合到台中慈濟醫院的鄉親，看到醫護團隊利用午間為土耳其震災募心募愛，格外感動。

慈濟醫院表示，王女士是921地震受災戶，惶惶不安逃離家園棲身帳篷，此次看到土耳其強震死傷慘重，決定捐款送上祝福。劉太太埔里的家在921地震中全倒，最能感受人世無常，多年來靠雙手打拚站起來，從不怨天尤人，剛好帶先生回診也捐出善款幫助土耳其災民，祝福他們早日走出陰霾。