台塑(1301)1月合併營業額144.08億元，月衰退13.5%、年衰退39.8%。台塑表示，1月營收衰退主要是因為1月適逢農曆春節長假，下游加工客戶停工，需求減少，且出貨天數較少，加上1月下旬中油天然氣管線接管，南部廠區多廠配合停車，產銷量減少，因此，1月各主要產品銷售量合計比2022年12月減少8.8萬噸。

南亞(1303)1月合併營收202.9億元，月衰退15.2%、年衰42.5%。南亞表示，主要是春節假期生產與交運天數減少，台灣、大陸營收下滑，而美國則因聖誕假期結束，下游復工，各項產品營收增加。其中，最大宗電子產品部分，受到春節連假影響，下游產業及運輸業停休，部分客戶已於節前先行備料，致1月出貨量減少，營收下滑。

台化(1326)1月合併營業額255.76億元、月衰退11.3%、年衰退15.6%。台化表示，受大陸疫情擴散及春節影響，下游開動率降低，但通膨降溫及市場看好大陸解封後經濟復甦，影響原油及石化塑膠產品價格震盪，漲跌互見。

台塑化(6505)1月合併營業額609.32億元、月減少2.1%、年減少5.4%。台塑化表示，台塑化1月原油煉製量1481.6萬桶，比2022年12月增加161.8萬桶，但受外銷油品船期影響，1月產品總銷售量1436.6萬桶，僅比12月1414萬桶增加22.6萬桶；1月杜拜原油均價比2022年12月上漲3.2美元/桶，但受內銷汽、柴油配合國內農曆春節油價管制措施影響，1月產品平均售價僅比12月上漲0.7美元/桶。烯烴事業方面，1月乙烯產量17.0萬噸，比2022年12月產量16.1萬噸增加0.9萬噸，1月產品總銷售量41.4萬噸，比去年12月40.4萬噸增加1.0萬噸。