搭車粗心留鉅款，警助找回、87萬一毛沒少。(警方提供)

恆春警方日前接獲一名婦人報案，指稱搭乘客運下車時，將背包放在車上忘記拿，背包內現金有7、80萬元，神情十分著急；警方獲報緊急連繫客運司機，確認背包仍在車上，雙方約至四重溪站取回，裡頭87萬元一毛沒少，婦人緊皺的眉頭才有了笑顏。

警方了解後發現，蔡姓婦人從北部返鄉，將現金80餘萬帶在身上，在四重溪站下車時卻忘記將背包一同拿下車；員警立即致電屏東客運公司告知此事，並請公司聯繫司機，確認背包是否還在車上，客運公司回電，表示背包仍在客運上。

由於該班公車是開往旭海班次，警方先請司機代為保管，待客運返程至四重溪站時，再由婦人指認，最後在警方陪同下順利取回背包，協助清點後，背包內現金87萬元無短少。

婦人表示，背包內87萬元是在北部省吃儉用所存下，發現遺落在客運上時，心情十分著急且焦慮，好在警方熱心積極相助，才能順利取回背包，且金額無短缺，讓她頻頻道謝。