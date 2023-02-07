老牌紡織廠中福（1435）獨立董事林俊廷於昨日6日，召集該公司今年首場股東臨時會，因未達出席股數，會中歷經2次延長會議，因未達法定出席比率宣告流會，獨董林俊廷也辭去獨董一職。由於公司目前因財報難產暫停交易，中福4月恐面臨下市，面對現任經營團隊無積極作為防止中福下市，小股東登報懇請主管機關正視小股東權益，積極介入。

中福因為財報難產導致即將面臨下市，獨董林俊廷召集臨時股東會，挽救公司下市危機，據悉中福臨股會現場，雖有不少小股東出席，但去年入主的市場派幾乎沒有出席，包括翁弘林、陳建等大股東，都沒有現身，最後導致臨時股東會流會，身為獨董的林俊廷，深感遺憾，並提出辭任書。

面對去年入主中福的市場派對於公司面臨下市無積極作為，甚至杯葛此次臨時東會，小股東不滿今(7)日登報向大股東陳建、翁弘林...等表示身為大股東為何不參與臨股會，錯失能合法完成改選、變更登記的機會？且根據媒體報導中福公司上班人無人上班，質疑這些大股東根本無心經營中福公司。

小股東也登報表示從去年8月時董事席次已缺額超過三分之一，違反公司章程董事最少應有五席 及公司法相關規定，為何現在的陳建等經營團隊拖延近半年時間都不召開股東臨時會進行補選，甚至發函惡意杯葛2月6日股東臨時會的進行，難道真的「不演了」?在此呼籲主管機關應儘速命中福公司進行補選程序，不要讓中福公司 淪為少數幾名大股東的玩物、罔顧小股東的權益。

最後，小股東也表示原市場派開始爭奪經營權後，股價歷經多次波動，這兩三年來從2018年5元、6元飆漲近10倍，部分投機者將股價炒高獲利，目前公司股票停止交易，過去在高點上車的小股東，因為經營權惡鬥已成為最大受害者。因此，懇請主管機關、檢調單位、投保中心硬起來， 儘速立案嚴查:究竟何人於中福公司2018年至2022年此段股價飆漲期間獲利、受益?務必揪出以惡劣手法炒股獲利、狙擊上市櫃公司的真正幕後黑手， 將其繩之以法，並追究受害投資人的一切損失，以健全金融秩序。