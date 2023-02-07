土耳其東南部在昨（6）日凌晨發生規模7.8強震，奪走超過上千條人命，女星黃雨欣在得知地震消息後相當焦慮，因為身為跆拳道教練的老公，前一晚才帶著選手到土耳其參賽，之後收到大家的訊息後才得知地震當下老公一行人還在飛機上，但她想到那些受難者後坦言「『好險』兩個字我真的說不出口」。

黃雨欣為跆拳道教練劉聰達的妻子，昨（6）日她在臉書上透露，當天其實非常難熬，因為前一晚老公帶隊前往土耳其參賽，第一時間相當緊張「後來查證才知道，他們的飛機在地震時還沒降落」而老公在訊息中輕鬆地回「哈哈，還在空中」，並傳與選手的照片報平安。

不過，當她想到土耳其的受難者「『好險』兩個字我真的說不出口，因為這樣的天災，任誰都不樂見只希望天佑土耳其」接著她坦言，其實在出發前外交部曾提出「土耳其可能發生恐怖攻擊」的警告，讓她有些擔心，而當其他家人詢問老公能否不去時，她沒有多說什麼，因為她知道「此時在他們（選手）心中最重要的任務就是要搶積分，拿下台灣第一個跆拳道參加奧運的資格，所以不管是教練或是選手的家人，沒有人敢多問一句」怕影響他們的心情，唯一能做的就是默默為他們加油。

然而，根據《三立新聞網》報導，黃雨欣稍早透過經紀人回應，老公比賽地方其實離災區很遠，目前也無異狀「現在帶領選手到當地練習要準備比賽，一切都很平安，目前土耳其飯店都已降半旗」並代表老公向大家報平安。