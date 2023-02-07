熟睡時要是遭蚊子騷擾，惱人的嗡嗡聲總讓人受不了。好市多（Costco）推出一款可模仿人體體溫、吸引蚊子自投羅網的「捕蚊神器」，有人實測後分享海量蚊屍照，直呼效果有夠好。

這款捕蚊神器並不便宜，根據介紹，一組2入售價1749元。社團管理員補充說明，該捕蚊燈可360度捕蚊、模仿人體體溫吸引蚊子，「抓到了就飛不出來」，還可用Type-C充電。

已購買的網友分享實測成果，「海量蚊屍照」讓人驚訝。他建議，把捕蚊燈放在70至100公分的高度，同時盡量保持環境昏暗；最有效的一招，就是拿塊沾過汗水的布，放在捕蚊燈裡，效果超好。

不過有網友認為，這種產品之前就有類似的，還是電蚊香最好用，「想邊睡覺邊開著可能要戴眼罩，整個房間都是紫燈，亮到無法入睡」、「我覺得有小夜燈的電蚊拍比較好用」、「這種只在無人環境下才抓得到，旁邊有人在，蚊子是不會去送死的」。