《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）本週進行至第4週的賽事，週三（2/8）安排有2場精彩賽事，分別由BLG戰隊對上WE戰隊，以及OMG戰隊對上LNG戰隊。比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，切勿錯過。以下是相關分析：

2/8（三）17:00，WE戰隊＠BLG戰隊，推薦：不讓分「BLG戰隊」勝

上個賽季一勝難求、戰績（0勝16敗）敬陪末座的WE，本季有Hope（前JDG選手）的加入，並與Iwandy兩人組成強力的下路雙人組，在吸引對手火力的同時，也讓中路的Shanks能有更多發揮的空間。前些日子，WE算是一雪前恥，連續在與FPX、TT的比賽中拿下勝利，擠身成為LPL的中游隊伍，目前戰績2勝2敗（截至2/6），本季的9局比賽中，共贏下4局，勝率44%，暫居LPL排行榜第9的位置。WE數據方面，戰損比（K/D ratio）1.02、平均每局比賽斬獲12.9個擊殺。再說BLG，本季的陣容除了原班人馬Bin之外，另有中路Yagao（前JDG選手）、Elk（前UP選手）、On（前WBG選手）及Xun（前iG選手）等強力選手的加入，看好能順利晉級季後賽。目前戰績2勝1敗，上週（2/4）與WBG的比賽，BLG全員表現傑出，並以2：1拿下勝利；本季的9局比賽中，共贏下5局，勝率56%，暫居排行榜第8的位置。BLG數據方面，戰損比1.04、平均每局比賽斬獲15.2個擊殺，表現略優於WE。本場比賽，雙方實力都不差，不過BLG的近況更好一些，看好能拿下勝利，推薦不讓分BLG勝。

2/8（三）19:00，LNG戰隊＠OMG戰隊，推薦：不讓分「LNG戰隊」勝

先說LNG，目前戰績3勝0敗，本季的6局比賽中，尚無敗績，勝率100%，暫居排行榜第1的位置。本季LNG成功邀請冠軍中路Scout（前EDG選手）加入，隊伍的實力更上一層樓，Scout本人也不負所望，繳出平均每局6／1／7（擊殺數／死亡數／助攻數）的精彩表現，加上隊友上路Zika和打野Tarzan兩人的近況也好，看好本週LNG的連勝紀綠將會繼續下去。LNG數據方面，戰損比2.00是目前LPL唯一達到2字頭的隊伍，平均每局比賽斬獲17.0個擊殺，表現亮眼。再說OMG，陣容方面，上路shanji、打野Aki、中路Creme、下路Able等選手都是固定班底，唯一的變動是輔助ppgod（前V5選手）的加入。ppgod在LPL的征戰經驗豐富，不僅具指揮能力，保護下路及開團的技術也都不錯。OMG目前戰績2勝1敗，本季6局比賽中，共贏下4局，勝率67%，暫居排行榜第6的位置。OMG數據方面，戰損比1.07、平均每局比賽斬獲13.5個擊殺。本場比賽，LNG選手的近況佳，數據面的表現也優於OMG不少，看好LNG能拿下勝利，推薦不讓分LNG勝，追求高賠率的朋友，另外也可考慮LNG讓1.5（局）勝。