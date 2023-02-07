新北市府111學年度國小正式教師甄選開缺1023名，歷年開缺數為全國第一，不過，有民眾近期反映，板橋某國小招聘舞蹈班導師已開出第8招，仍無人錄取，擔憂開學日將近恐影響學生權益。對此，新北市教育局表示，該校已在今日完成代理教師甄選錄取，因招考碰上春節，招聘時間較長，並無招聘困難問題。

根據教育部代理代課教師人才庫平台資訊，新北市有29所市立國中小釋出代理教師缺額，有民眾指出，板橋某國小導師因上學期末請產前假及娩假，學校進行代理教師甄選，但歷經8招仍無結果，擔心開學後仍無人應聘，影響學生權益。

對此，教育局回應，該校已在今日完成代理教師甄選錄取，因本次招考遇國定假日春節，扣除春節期間，該校甄選（含公告期間）實際招考時間僅約一至兩周即完成，沒有招聘困難的狀況，市府將持續協助各校聘任代理教師，維護相關人員權益。

教育局補充，市府在111學年度開學前曾做過調查，99％代理教師皆已聘足，零星未聘足的教師員額所遺課務皆由校內教師彈性兼任，保障學生學習權益，另外依據「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，學校在第一次甄選公告5日後，隔日即進行下一次甄選公告，並按日計算，因此甄選次數才會顯得較多。

另外，針對代理教師薪資與正式教師相差暑期2個月薪水、1個月考績獎金，年終獎金也較正式教師少，年資也不得累計，薪資差距逐漸拉大。教育局表示，本市111學年度起，兼任行政職務的代理老師經專案核定後採全年支薪，相關待遇福利比照正式教師，另有關代理教師薪資、考績獎金、年終獎金等代理教師福利，中央正研議中，市府將依全國一制性規定辦理。