葉女在網路販售禁藥，常在網路炫富，不但秀胸、又秀保時捷，被查獲時還嗆警：「來當我司機、薪水加倍」。（截圖自臉書）

葉女在網路販售禁藥，常在網路炫富，不但秀胸、又秀保時捷，被查獲時還嗆警：「來當我司機、薪水加倍」。（截圖自臉書）

葉女在網路販售禁藥，常在網路炫富，不但秀胸、又秀保時捷，被查獲時還嗆警：「來當我司機、薪水加倍」。（截圖自臉書）

葉女在網路販售禁藥，常在網路炫富，不但秀胸、又秀保時捷，被查獲時還嗆警：「來當我司機、薪水加倍」。（截圖自臉書）

24歲葉姓爆乳妹在網路直播賣飾品、內衣、包包及軟糖等商品，其中，美國「繽紛樂」軟糖內含褪黑激素，用於治療焦慮症、失眠，未經食藥署許可，台中市警方查獲，葉女外貌身材姣好，常在網路炫富，不但秀胸、又秀保時捷，到案時竟嗆警：「來當我司機，薪水加倍」，葉女被依違反《藥事法》送辦，繳交2、30萬元不法所得，獲判緩起訴。

台中市刑事警察大隊偵二隊在網路巡邏時，發現葉女在蝦皮購物平台開設「正品美國軟糖免運費，私訊匯款另有優惠」等賣場，並於網站陳列、刊登及販售「繽紛樂」美國軟糖訊息，該軟糖內含有即褪黑激素（如稱美達齡）成分，用於治療睡眠、焦慮症、失眠等障礙。

警方調查，葉女原本在加油站當打工小妹，之後轉換跑道當起網美及直播主經營網拍事業，透過手機APP操作蝦皮購物平台，販售飾品、內衣及包包等商品，日前開始向不詳賣家購買大批含有「美達齡」成分的美國軟糖後，再透過網路販賣，吸引買家上網購買，以牟取暴利，收入頗豐。

警方循線查獲後，葉女坦承販售「繽紛樂」軟糖，詢後依違反《藥事法》移送台中地檢署偵辦。

據了解，葉女常網路炫富，不但常穿著清涼秀胸、也常炫耀自購粉綠色「保時捷」名車。葉女到案時，還囂張詢問「員警月薪多少？」，並當場嗆聲說：「來當我司機，給你超過薪水的錢」。全案檢察官複訊，經葉女繳回犯罪所得，給予緩起訴處分。