逃逸半年餘的梅姓外籍移工因違規遭攔查。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間自行到案者「從寬論處」，不過，越南籍移工梅姓男子是逃逸移工，日前他行經小港時被警方逮到，他不只故意拖延，還拔腿狂奔，警跟在後面穿越過重重建築物，終於將人壓制逮捕，帶回派出所後他還打電話跟遠在越南的媽媽說：「終於可以回家了」，但因他是被警方抓到，全案製單後轉由移民署安置遣返。

小港分局高松所警員於5日下午5時30分許執行巡邏勤務，行經小港區高坪15路與高坪22路口，發現31歲的一名梅姓越南籍男子騎乘普通重機車，因未依規定兩段式左轉，要求他停靠路邊受檢，過程中發現梅男心慌手抖，還報假身分，遭警識破後不僅故意拖延，最後更趁機逃逸，員警立刻追了上去，穿越過重重建築物後將他壓制。

逃逸半年餘的梅姓外籍移工，被帶回派出所，還要求撥打電話給遠在越南的媽媽報平安，甚至還開心跟媽媽說：「終於可以回家了！」，他但不知道的是近期移民署為鼓勵逾期外來人口儘速返國，從今年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間自行到案且符合資格者，將「從寬論處」採取免收容、裁處最低罰鍰、不管制禁止入國期間等措施。但梅男是被警方逮到，全案製單後轉由移民署遣返。