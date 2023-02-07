新北市長侯友宜代表藍營出戰2024總統的呼聲高，其支持度能否打倒綠營在南部的基礎則備受矚目。前立委沈富雄直言，侯在中南部的選票應是藍營潛在候選人中最高的，民進黨很怕他；沈富雄批評日前曾表態挺國民黨主席朱立倫選總統、懷疑侯真實聲量的雲林縣議長沈宗隆「講什麼鬼話」？

沈富雄6日在廣播節目《POP大國民》指出，沈宗隆的說法很奇怪，也站不住腳的。他提到，侯友宜最為藍營支持者所詬病的，是「不藍」，然而也正因如此，再加上警察背景，侯在中南部的得票，會是國民黨潛在候選人中最高的，在先前一次民調中，除了賴清德的本命區台南市，侯在全國其他縣市的支持度都是贏過賴的，「說侯在南部沒有票，講什麼鬼話？」

沈富雄直言，在國民黨潛在候選人中，民進黨最怕侯友宜，完全不可能去灌他的票；相反的，民進黨應該是要想辦法讓侯友宜難看才對。因此沈富雄忍不住喊：沈宗隆要搞清楚狀況。