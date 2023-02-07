苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香是一年一度的文化活動盛事，目前報名參加人數已超過10萬人，創歷史新高，媽祖隊伍將在12日起駕出發，因應人流車潮暴增，通霄警分局7日指出，11、19、20日將分3時段實施交通管制措施，請民眾配合。

白沙屯媽祖進香活動，預計2月12日午夜12時45分登轎、凌晨1時25分從白沙屯拱天宮起駕出發，依序經過苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮、台中市、彰化縣至雲林縣北港鎮朝天宮，並在2月17日晚上11時40分進火後回鑾，預計2月19日上午進入苑裡鎮、通霄鎮後，約下午時間抵達通霄鎮慈后宮駐駕，2月20日早上7時再由慈后宮出發，下午4時返回白沙屯拱天宮回宮安座。

通霄分局指出，媽祖進香活動行之有年，依歷年勤務經驗，仍有部分路段容易壅塞，由於起駕及回鑾香客、車輛眾多，所以將區分3個時段交通管制。

第1時段管制時間為2月11日晚間12時到年2月12日清晨4時，台1線123.5公里至124.8公里南下車道封閉，南下車輛一律改行駛台61線白沙屯匝道。

第2時段管制時間為2月19日早上8時至2月19日午夜24時，台1線130公里至132公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

第3時段管制時間為2月20日午夜12點至晚間8點，台1線123.5公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

另，今年台鐵於2月11、12日及2月20日將比照去年加開區間車、區間快車及增停莒光號白沙屯站車次，此外，通霄鎮公所也設有接駁專車、時間路線如下：

2月11日下午4點到2月12日清晨2點：

由通霄火車站發車→上台61線西濱公路由白沙屯交流道下→白沙屯加油站迴轉→拱天宮站;回程原路線折返。

由通霄海水浴場發車→上台61線西濱公路由白沙屯交流道下→白沙屯加油站迴轉→拱天宮下車;回程原路線折返。

由拱天宮發車→沿台1線→南清宮→福龍宮牌樓迴轉→南勢山→方面實業塑膠廠→拱天宮。

2月19日下午13時到晚上21時，由通霄火車站發車→沿台1線→慈后宮站；回程原路線折返。2月19日下午17時至21時：慈后宮發車→沿台1線→拱天宮→白沙屯加油站迴轉；原路線折返。

2月20日早上5時到10時：由通霄火車站發車→慈后宮站。2月20日早上5時到10時，由拱天宮發車→沿台1線→慈后宮站。2月20日中午12時到晚上20時，由拱天宮發車→通霄火車站→通霄海水浴場。第2班次為由拱天宮發車→南清宮→福龍宮牌樓迴轉→南勢山→方面事業塑膠廠。

警方指出，歡迎參加進香活動的朋友們善加搭乘接駁專車，並建議北部南下開車民眾，盡可能將車輛停放在白沙屯拱天宮以北沿台1線兩側不影響交通安全處所，通霄分局也將持續加強周邊交通疏導及人潮聚集地點違規停車驅離取締，來維持交通秩序及順暢。

此外，因應新冠肺炎疫情關係，民眾一定要配合防疫規定，請依規定戴口罩、勤洗手，加強個人衛生習慣，作好自我健康管理，保護自身及他人的安全，讓大家隨媽祖歡歡喜喜出門，熱熱鬧鬧進香、平平安安回家。