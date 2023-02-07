南韓大廠三星2022年6月底搶先宣布3奈米晶片投入量產，但隨後爆出因良率太低而乏人問津，韓媒則指出，三星在生產3奈米製程晶片時面臨困難，主因在於半導體領域人才短缺，三星沒有足夠的研發人力，如今不得不減少成熟製程接單量，聚焦3奈米良率。

SamMobile引述韓媒報導指出，三星想將研發能力集中在先進製程良率上，目前已把部分成熟製程的員工，改派至3奈米(或更低)的製程單位。業內觀察人士表示，三星應該是把130奈米至65奈米製程的晶圓代工人員，轉調至3奈米製程單位。

報導提到，三星為重組行動付出代價，最近的報導揭露，三星不再接受國內中小型IC設計商130奈米至65奈米製程晶片代工訂單。

除了三星外，美國、台灣及中國的半導體業者也面臨同樣困境，無法招募到更多人才，像是台灣晶圓代工龍頭台積電，最近也延遲了3奈米製程的投產時間，原因可能類似。

三星搶先台積電，第一批3奈米晶片去年已出貨，但品質偏低，外傳良率只有10%~20%，據悉這批3奈米晶片的首批客戶是中國一家加密貨幣採礦商。

南韓媒體《中央日報》評論則指出，三星晶片部門今年上半年可能會出現近10億美元（折合近台幣300億元）的營運虧損，更示警三星與台積電的差距正在拉大，南韓政府必須不惜一切代價捍衛其寶貴的晶片產業。