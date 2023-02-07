PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，台股指數仍位於年線之上，短多趨勢並未改變，預期第一季台股底部持續墊高，指數將在疑慮中震盪成長。

柯鴻旼指出，針對本周台股走勢，預料將以震盪機率較大，首先可留意10日MSCI將進行季度調整，由前次MSCI權重調整時，台股在MSCI亞洲除日本指數權重獲得小幅調升，本次若能連二升則有利於整體投資情緒；在題材面，全球通訊業界最具權威的MWC行動通訊大會將於27日登場，今年是疫情後首度採全面實體展，參展規模龐大，國際大廠如Intel、高通、三星、華為、Meta、Google等重量級科技大廠皆有參加，且主題囊括5G/6G、Web 3.0、人工智慧、金融科技、元宇宙、AR/VR、沉浸式技術等，有利於相關產業的題材面表現。

盤面上，台積電收在523元，下跌0.57%；聯發科收在717元，下跌1.92%；矽智財族群臉上有光，創意(3443)收在841元，上漲5.39%、世芯-KY(3661)收在949元，上漲1.71%；生技族群仍有多頭火種，保瑞(6472)、鐿鈦(4163)及立康(6242)全數收在漲停板；材料-KY(4763)元月營收創上市來新高，收在漲停板293.5元。

柯鴻旼指出，由於美國經濟衰退與企業獲利下修已在市場預期中，一旦衰退幅度與下修數字優於市場預估，對於美股與台股而言反而具有正面激勵作用，加上外資今年來買超台股不遺餘力，且目標集中在去年遭大舉拋售的半導體等科技產業，有利於帶動指數回溫。