世界羽聯BWF公布最新一周選手排名（2月7日），「台灣一哥」周天成維持世界第5，他從今年1月3日以來登上第5維持至今，王子維這個月滑落至第24名，林俊易從第35名升至第32名，雖然沒闖進前30名，距離「二哥」王子維也愈來愈近了。日本前球王桃田賢斗排在第23名領先王子維，中國大陸僅剩陸光祖一人留在世界前10，正好是第10名。

女單前3名仍是日本山口茜、韓國安洗瑩、台灣戴資穎，後面3人皆是中國大陸女將，依序是陳雨菲、何冰嬌、王祉怡。

23歲的林俊易這一次在超級300的泰國羽球大師賽勇奪冠軍，豪取7000積分，讓他的積分從34120驟升至38900分（取自他10場最佳成績的積分）。目前至少要40000分才能擠進前30名。

林俊易在泰國大師賽奪冠路上，擊敗過日本西本拳太、伍家朗兩位種子選手，以及兩位中國大陸選手翁泓陽和石宇奇跟印尼阿狄納塔，這些選手都是林俊易生涯首度對壘，他在決賽以直落二擊退大會第4種子香港選手伍家朗。由於台灣一哥周天成和二哥王子維都是右手持拍，林俊易已經是台灣左手持拍的最強選手了，世界排名第32名也創下生涯新高。