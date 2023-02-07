楊政齡表示，為了抑制通膨，全球主要央行在2022年紛紛展開升息循環，但在總體經濟基本面成長趨緩及地緣政治影響下，包含美國等主要經濟體，在2023年均面臨經濟衰退壓力。星展集團認為，未來各國央行將放緩升息步調，通膨在今年也可望趨緩，預計美國聯準會終端利率將升至5%。

面對市場波動，星展集團建議投資人在評估自身風險後，可考慮以「股六債四」比例配置資產。股票方面，儘管企業獲利普遍呈現衰退，但股市評價面已經偏低，出現布局機會。市場選擇上，星展相對看好美股、日股和亞洲股市，並認為中國可望受惠於疫後重新開放帶來的經濟刺激；儘管歐股在2022年第四季表現強勁，但地緣政治依舊不穩定，因此對歐股評價維持謹慎。個股部分，則看好能夠敏捷因應環境變化的I.D.E.A產業，即：Innovators（創新者）、顛覆者（Disruptors）、推動者（Enablers）和適應者（Adapters）題材。

至於債市因為兼顧收益與安全的特質，可在經濟衰退風險上升時為投資人提供防禦性保護，星展集團相對看好美國公債和存續期間介於3至5年、評級為A/BBB的投資等級信貸，並建議投資人應將另類投資納入投資組合，而黃金仍然是重要的風險分散工具。

外匯市場方面，儘管聯準會政策趨緩，但美國在經濟成長和利差上仍優於其他成熟市場，預期美元將呈現高檔震盪；而在中國重新開放的期待下，星展也相對看好亞洲貨幣。