針對性別所反停招小組指控世新大學以做生意開店的態度來學，世新大學回應，少子女化的趨勢並未停歇，大學的經營，尤其是私立大學，勢必要提出更具吸引力及競爭力的課程才能獲得考生的青睞。

世新大學之前研擬停招性別研究所，被指控以「不賺錢」為由就要停招，引發社會爭議。不過世新回應，由於少子女化的衝擊，高教機構已有7所被教育部列入專案輔導名單，如若無法有效改善將停辦退場。

世新大學表示，為因應高等教育的變化，各校紛紛調整經營策略。私立大學的獨立所經營，在此刻更顯不易。如為符合國家政策的獨立所，其永續之道除了由公立大學承擔之外，政府對於私校獨立所也應提供更大力度的協助。

世新大學以該校性別所為例，教育部透過獎勵並補助國內各性別所及增加外加招生名額等措施，以支持性別所維持獨立所來進行國家重點政策的人才培育，則是在1月初時教育部與世新大學及性別所的共識。期盼在各方努力之下，能為國內性別教育營造永續的環境。