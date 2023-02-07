疫情衝擊中小企業，國民黨團今(7)上午召開記者會，呼籲政府協助國內160萬家中小企業在疫後振興。國民黨立委賴士葆建議將疫後特別預算中的1400億元所謂強化經濟社會韌性部分，政府拿出30億元，作為免徵去年度營業稅，50萬家的營業稅約30億元，政府可以應付。

國民黨團總召曾銘宗表示，中小企業中有80％是服務業，過去三年疫情期間，中小企業受衝擊最嚴重影響最大。過去紓困防疫振興特別預算8400億元，編列870億元給中小企業信保基金，協助銀行辦理專案貸款，三年過去執行僅150億元，占870億的17％，顯示當時編列預算草率，沒有經過評估，而且政府執行力有問題，證明不是給錢就能解決問題。

曾銘宗表示，中小企業創造超過900萬工作機會，涉及社會穩定，因此國民黨團要求政府，中小企業歷經疫情衝擊影響，又面臨社會轉型及淨零排放重大瓶頸，亟需政府協助。請政府立即提出可行方案，協助160萬家中小企業轉型升級，為國家經濟發展帶來更大貢獻。

財政委會召委費鴻泰質疑，經濟部爭取250億疫後特別預算為中小企業升級，但如何升級？具體內容和措施為何？過去前瞻預算也編列相同預算，執行成效如何？經濟部必須對外說明，否則國民黨團高度懷疑，蔡政府只照顧自己人，亦如過去連小吃店都可以變身生技公司販售快篩試劑。

國民黨團具體主張，也會提案修法讓中小企業扣抵額增加，鼓勵中小企業為勞工加薪，否則亮麗的經濟成長率，卻造成台灣貧富差距越來越嚴重。