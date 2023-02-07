大多數的提神飲料口感香甜，常常是許多人提神、熬夜的良伴，但有些提神飲料可能不是飲料而是藥，衛福部食藥署表示，常見的提神、能量飲料內容可能含有咖啡因、牛磺酸、維生素B等，但有些提神飲料含有酒精，濃度若高於8%，就屬於藥品，應在藥局購買，且一天不應超過3次，一次不超過30~40毫升。

食藥署在其臉書粉專「藥博士 正藥說」表示，提神飲料內容物包含中藥萃取物、咖啡因、牛磺酸、維生素B等，長期電視廣告中，可見勞工人手一瓶，加上洗腦的台詞，鮮明的形象刻印在人心，但有些提神飲料含有酒精，濃度高於8%（體積百分濃度，V/V)，就屬於指示藥品，只能在藥局購買，不可在雜貨店或檳榔攤購買，且這類飲料建議的飲用量為一天不超過3次、一次不超過30~40毫升。

食藥署並提醒，許多人有自己混搭飲料的習慣，例如混搭其他飲品、咖啡、或是其他酒類等，都容易有糖分、咖啡因或是酒精過量問題，或導致成癮性；若本身已在服用慢性藥物，更可能會產生藥品交互作用，含酒精的提神飲料，除了過量可能傷肝，也可能影響平衡感與注意力，影響工作安全，提醒民眾使用提神飲料時要注意成分。