niko bakery X 阿華田聯名「麥芽可可美肌生吐司」原價260元，特價210元。（日香提供）

被網友稱讚是「貝果界美味的天花板」的品牌好丘 Good Cho’s，擅長結合台灣在地物產，打造貝果Q彈美味的豐富吃法，9日迎來國際貝果節，好丘以專業職人工法思考食材創意推出全新口味，把台灣聞名世界的「珍珠奶茶」打造成美味貝果，每口咬下都有驚喜巧思；日香高級吐司專門店則聯名阿華田打造「麥芽可可美肌生吐司」，將經典飲品用吃的感受。

好丘初春最新力作「黑糖珍奶貝果」，將手搖珍奶變化成美味貝果，選用來自花蓮舞鶴的阿薩姆紅茶，韻味飽滿濃郁、茶葉中的獨特麥芽香氣更能與小麥香氣交互襯托。將茶葉細磨成粉後揉入貝果麵糰，能散發溫柔清香；加入內餡則成了手工奶茶奶酥，一口咬下香氣撲鼻，手工奶酥每日現製，選用乳糖含量較低的發酵奶油，乳脂香味更加濃郁口感卻能相對清爽，奶酥充分混和阿薩姆紅茶粉，創造茶香厚實的奶茶滋味。而 Q彈珍珠改用黑糖麻糬打造層次口感，黑糖麻糬與貝果一起烘烤後柔軟微 Q且帶有黑糖香氣。

niko bakery聯名阿華田推出當月限定「麥芽可可美肌生吐司」，niko招牌生吐司融入濃郁麥芽，包裹脆酷力可可抹醬的柔軟生吐司，無論是再次烘烤或搭配抹醬都香氣十足，期間限定「麥芽可可美肌生吐司」特價210元，10日起可至niko門市選購，niko吐司車同步販售。購買生吐司新品再加贈阿華田麥芽夾心餅乾乙份。