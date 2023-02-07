南部水情加嚴！水利署於今日召開中央水情會議，考量南部降雨持續偏少、河川流量減少，未來一季降雨不樂觀，宣布即日高雄地區水情燈號從正常藍燈，調升為提醒綠燈。嘉義地區綠燈、台南地區夜間減壓供水黃燈雖不變，但後者減壓時段再延長2小時，從夜間10點一直到清晨6點，總計8小時實施減壓，拚節水5％目標。

水利署表示，目前全台各地水庫蓄水率為3成至9成以上，因去年南部降雨為近 30 年最低，南部河川流量持續減少，加上中央氣象局展望未來 1季降雨仍未見樂觀，為供水銜接至豐水期(5月後)，決定調升高雄水情燈號，進一步節水調度。

至於嘉義、台南燈號雖不變，但為了達成達節水5％目標，也拍板台南的夜間減壓供水時段多延長2小時，自原本夜間11點至隔日早上5點減壓，擴大為夜間10點至隔日早上6點。另產業自主節水部分會請提升至7％以上，並請科技部、工業局及加工出口區落實管控。