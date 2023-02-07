土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生芮氏規模7.8強震，土耳其、敘利亞的死亡人數已達3800人。新竹市消防局第一時間已完成搜救隊人員裝備器材整備，依中央指示調度，竹市將可立即出動第1梯次搜救人員20人、搜救犬2隻與各項搜救裝備器材。

新竹市長高虹安指出，本於人道援助精神，且土耳其在921地震時給予台灣大力援助，第一時間已責成消防局完成人員裝備器材整備，隨時可出動執行國際人道救援任務，惟因國際救援須由中央統一調派，待中央指示調度時，竹市將可立即出動第1梯次搜救人員20人、搜救犬2隻與各項搜救裝備器材。

高虹安也說，她已透過土耳其駐台單位駐臺北土耳其貿易辦事處，向不幸過世的人員以及他的家屬來表達哀悼，也表達新竹市府願意積極來協助的心意，期盼災區可以早日復原，人民可以回復正常的生活，國際社會都會給予土耳其最大、最有力的幫助。

消防局長李世恭表示，新竹市特種搜救隊現有成員97人，隊員均完成疫苗接種及備妥出國簽證，義消特種搜救隊27人、搜救犬4隻，竹市特搜犬皆為拉不拉多犬種，具聰穎、個性溫和及穩定特性，能妥善執行瓦礫搜索任務。

本次將出動高級搜救犬Clay及中級搜救犬Henin前往執行搜索任務，Clay與Henin分別通過瓦礫搜索高級及中級認證，可協助定位受困民眾位置。新竹市特種搜救隊已準備好協助進行搜索及救援工作，另配備各式震災搶救裝備器材，及各式高科技雷達、聲納及影音生命探測器等器材。

李世恭強調，在任何需要協助的災害現場，新竹市特種搜救隊從來不會缺席，更曾支援台南大地震、花蓮大地震等，也從救災現場中累積豐富經驗，顯示新竹市不僅有能力照顧自己的市民，也有能力協助有需要的人，此次也將全力協助友邦救援工作，期盼土耳其受困民眾能早日獲救，並從震災中復原重建。