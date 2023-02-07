宜蘭縣冬山鄉永興路旁的車子裡，今（7日）上午竟出現小女娃哭喊「媽媽」的聲音，路人經過不禁PO上臉書社團，呼叫該位車主盡快把小孩帶走，表示已通報附近派出所；警方獲報後即前往處理，並聯繫車主張姓女子，亦為女娃的母親到場打開車門，並確認小孩狀況，將依道路交通管理處罰條例處3000元罰鍰。

女警一邊連繫34歲的張姓車主、一邊安撫車裡的2歲女娃。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

據了解，今上午9時50分許，1名網友PO文指出，「這位車主，妳的孩子在車上一個小時了」、「以為出門鎖住，原來小小孩在裡面」，表示已通報該轄區派出所了；誇張行徑讓網友們不禁留言，「快報警」、「天氣變熱，小孩在裡面很危險」等，都替車裡的小娃兒捏一把冷汗了！

警方獲報後即前往現場處理，一邊連繫34歲的張姓車主、一邊安撫車裡的2歲女娃，只見女娃不停哭喊「媽媽、媽媽來了」；女娃媽媽接到警察電話後小跑步到車旁，直說，「不好意思！我在工作，先把她放在車上」。

2歲多女娃獨自留在車上的安全座椅。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

警方說明，獲報有小孩受困於車中，立即聯繫駕駛人到場處理，張女表示因家中無人可照顧及工作因素，遂將2歲多女兒放置於車上，經駕駛人打開車門後，確認小孩平安、身體狀況健康，將依道路交通管理處罰條例第31條第4項舉發，處3000元罰鍰，並施以4小時道路交通安全講習，另依兒童及少年福利權益保障法通報縣府社會處處置。