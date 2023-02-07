「淡蘭古道三部曲」原聲帶專輯《Beginningless Beginning》榮獲2023年第65屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，以蛇腹相機為概念的封面細膩包裝百年古道的歷史文化，讓「淡蘭古道」旅遊品牌在國際大放異彩。

新北市觀旅局表示，淡蘭古道有八成位於新北市境內，為推廣步道旅遊，新北市府自2018年開始，與知名設計師蕭青陽合作，攝製淡蘭古道三部曲短片。

拍攝期間，蕭青陽便持續記錄過程中古道環境音、布袋戲曲及國樂，更邀請平均年齡超過80歲「國樂老師的老師」組成淡蘭古道樂團，親自踏上坪溪古道演奏國樂，以傳統戲曲的音樂、拓墾先民的布袋戲文化等素材烘托淡蘭的文化底蘊。

淡蘭古道三部曲殺青之後，蕭青陽融鑄這些音樂以及淡蘭古道上的自然音成為原聲帶專輯《Beginningless Beginning》，並與女兒蕭君恬聯手設計包裝，封面的人形深淺輪廓既是布袋戲偶也是歷代先民的形象，拉開後宛如蛇腹相機般綿延的則是先民走過的路、傳承下來的文化及經驗，無論是三部曲的影像、原聲帶的旋律、專輯包裝的設計，在在傳遞淡蘭古道深厚的在地文化。

觀旅局長楊宗珉表示，這次原聲帶專輯收錄的音樂與裝幀設計，正是這三年來堆砌、昇華的佳作，很開心這些成果能在不同場合發光發熱，與國際分享出去。

蕭青陽在拍攝三部曲中也表示，昔日前往日本富士山，路途上看見老者身著傳統服飾健行，畫面中堆疊出土地與文化交織的美感，而我們的家鄉也有百年淡蘭古道，何不將這些國寶樂師也帶上山，演繹出屬於我們的故事。