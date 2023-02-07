（圖／總統府提供）

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芬蘭國會友台小組主席凱爾納今天拜會蔡英文總統表示，芬蘭很快會加入北約，美國也已明確表達對台灣的堅定支持，並從戰略模糊轉為戰略清晰，呼籲各國共同譴責中國大陸對於台灣的脅迫行徑，「台灣有權利來決定自己的未來」。

「芬蘭國會友臺小組訪問團」今天由主席凱爾納率領，在芬蘭商務辦事處代表羅瑞、外交部次長李淳等人陪同下，赴總統府拜會蔡英文。蔡英文表示，這是在疫情之後，第一個來自芬蘭國會的訪團，對於深化臺灣和芬蘭的雙邊關係具有重要的意義。

近年來，臺灣和芬蘭在各領域的交流顯著進展，2021年雙邊貿易額較前一年成長30％，表現十分亮眼。她說，一個多月前在臺北剛召開「第七屆臺芬蘭經貿對話會議」，雙方針對綠能轉型、能源以及數位化等領域交換意見，成果非常豐碩。「相信未來臺灣和芬蘭的產業合作，會更加蓬勃發展」。

蔡英文指出，此時此刻，面對威權主義持續擴張，國際民主陣線的盟友必須更加團結合作，共同守護區域的繁榮、供應鏈的安全以及民主自由的價值。她期待臺灣和芬蘭能進一步深化交流、分享經驗，一起強化民主的韌性，為雙方的人民創造更多的福祉。

凱爾納致詞時表示，他們希望與臺灣建立更多連結，加強臺芬關係，尤其在經濟方面。臺灣是東亞重要的經濟參與者，芬蘭期盼擴大與臺灣的經貿關係，以及拓展在科技、研究、教育及文化等領域合作；臺灣的專業知識，尤其在半導體方面，受到高度肯定。

他強調，如同歐盟，芬蘭同樣支持臺灣有意義地參與國際組織，這對於臺灣及整個區域內人民的衛生、安全及福祉特別重要。在全球遭逢新冠疫情的時期，友情顯得格外可貴，面對地緣政治、強權競爭和烏克蘭戰爭，必須仰賴和平、民主等穩定價值，共同努力與合作。

凱爾納表示，芬蘭與臺灣共享自由、民主、人權、法治及平等等共同價值。我們看見鄰國強權不一定尊重這些價值，但我們堅守對共同價值、合作及安全的承諾。

他認為，安全情勢日益險峻，但友誼卻越來越堅固，芬蘭很快就會加入北大西洋公約組織（NATO），美國已經非常明確表達對臺灣的堅定支持，從前存在戰略模糊之處，現在已由戰略清晰取代。

凱爾納強調，芬蘭和臺灣雖然不大，但我們以智取勝，攜手合作一定可以為國際發展，以及雙方人民和全球社會福祉做出貢獻。世界上有人造成破壞的同時，就讓我們共同建設，必須共同譴責中國大陸對臺灣的侵略，「臺灣有權利決定自己的未來」。