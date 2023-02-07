關務署基隆關表示，2022年12月底至今年1月間連續於進口雜貨櫃緝獲仿冒HDMI傳輸線輸入進口，數量達4178件，估計侵權市值逾2億8000萬元。

基隆關代理關務長張世棟表示，海關長期以來致力執行保護智慧財產權，未來亦將持續阻截不法侵權於邊境，本案貨物已依法查扣，涉及違反《商標法》、《貿易法》及《海關緝私條例》等規定，將依海關執行商標權益保護措施實施辦法查辦。

基隆關進一步表示，本案來貨以進口雜貨櫃通關，經開箱查驗發現疑似為侵害商標權之傳輸線，標有HDMI字樣，但報單上卻未申報商標，海關立即通知HDMI商標權利代理人前來鑑定，經鑑定結果確屬仿冒品。依據《商標法》第97條規定，意圖販賣而輸入未得商標權人同意的商品，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。

基隆關強調，落實智慧財產權保護為政府重要施政目標，海關將持續加強執行保護智慧財產權邊境管制措施，並呼籲國人拒絕買賣仿冒盜版品，以維護我國國際形象並避免觸法。

同時也請權利人充分利用海關執行商標權益保護措施實施辦法及《海關配合執行專利及著作權益保護措施作業要點》之檢舉、提示方式，向海關申請保護，以保障自身權利，並與海關共同打擊仿冒及盜版品。