移民署自今年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，鼓勵逾期移工主動投案，免收容、繳最低逾期罰鍰新台幣2000元，且不會管制來台的時間，條件相當優惠。（移民署雲林縣專勤隊提供）

國際航班已逐步復航，移民署自今年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，鼓勵逾期移工主動投案，免收容、繳最低逾期罰鍰新台幣2000元，且不會管制來台的時間，以讓他們盡速返鄉，日前雲林一名越南籍女移工與同鄉相戀懷孕，得知此方案2人都趕緊投案，等待回越南共組家庭，迎接新生命。

雲林縣專勤隊指出，最近結合西螺分局員警到大型果菜農產加工場、東南亞小吃店等地，加強宣導「擴大逾期停居留外來人口自行到案專案」，發放各母國語言手冊及張貼宣傳海報，鼓勵逾期外來人口自行到案盡速返國。

該隊日前受理一對越南籍情侶檔的失聯移工自行到案，2人是來台工作後認識交往，女移工最近懷孕，男移工心喜若狂，迫不及待想返國結婚登記，剛好遇上自行到案專案上路，兩人在移民官的協助下，已辦好手續及備妥機票，準備返鄉。

雲林專勤隊指出，該名男移工離開原工作處所後，找工作處處碰壁，可用的錢愈來愈少，扣除機票錢大約只剩2000元。

雲林縣專勤隊長鄧宇哲表示，自行到案專案將於6月30日截止，未來修法裁罰金額將從2000元至1萬元，加重到3萬元到15萬元，管制來台期限從3年提高到最高10年，逾期外來人口想回家鄉可撥打移民署專線「0800-024-881」，或是撥打雲林縣專勤隊電話05-5346119洽詢。