為配合「國艦國造」政策，台船負責建造的第14艘100噸級巡防救難艇，7日上午在台船公司基隆廠舉行下水典禮，包括台船公司副總經理周志明、海巡署艦隊分署分署長廖德成等人共同主持。

7日舉行下水典禮的這艘台船編號HNO.1152的100噸級巡防救難艇，是海巡署委託台船公司建造15艘訂單中的第14艘，台船公司表示，最後兩艘巡防救難艇預計將在2023年底前，全部完工交船。據了解，這艘巡防艇將會分派至金門海巡隊，執行護漁及海疆守護等任務。

台船公司表示，該公司作為國內指標造船公司，擁有各項船舶建造、維修技術，可配合海巡署及海軍造艦之需求，並曾參與各型作戰與後勤艦艇之設計與建造工作，可滿足海巡署及海軍之所需各類型艦艇之汰舊換新；亦可配合各項「國艦國造」之造艦方案。

台船公司配合「國艦國造」政策，目前除100噸級系列船外尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾，一同守護海疆國土，不負國人期待。