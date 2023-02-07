玖壹壹今在記者會上調製BROMAN酒款，預祝演唱會順利，「紅兔」大展。（陳俊吉攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

玖壹壹今在記者會上調製BROMAN酒款，預祝演唱會順利，「紅兔」大展。（陳俊吉攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

玖壹壹健志（左起）、洋蔥、春風出席《玖壹壹BROMAN小巨蛋演唱會》啟售記者會。（陳俊吉攝）

「本土天團」玖壹壹將於4月15日攻蛋舉辦《玖壹壹BROMAN小巨蛋演唱會》，今（ 7日）舉辦啟售記者會。3人過年假期去日本滑雪，洋蔥不慎摔傷，還摔了2次，他當場大叫「啊」，叫到半個雪場都聽得到，他今表示「撞到左邊肋骨，自己把自己肘擊」，呼吸時都會痛，翻身時某個角度也會痛，已有去針灸治療。建志則笑稱這是「洋蔥現象」，大家不要害怕滑雪。

洋蔥自爆在日本滑雪時錢帶不夠，還打電話借錢，他感嘆想吃豬排咖哩飯，只能吃咖哩飯，「下次不要滑了」。他此行去6天，只有2天去找健志跟春風，摔傷隔天就跟女友去東京玩。

洋蔥跨年完後開始認真運動，一個月瘦身3公斤，他說，「我去量體脂30左右嚇到，教練說趁演唱會前衝一波，希望可以降到20」，演唱會後他還想要挑戰鐵人三項，負責騎單身；此外，他也控制飲食，吃的清淡，上周去辦了大賣場會員卡，一次買4000多塊食材，「我在家自己煮雞腿、蝦子，有熟就好了，加胡椒塩調味」。

玖壹壹出道14年，一共發行6張專輯打造無數夯歌，暌違5年再度登上台北小巨蛋，這次預計唱三十多首歌，以新專輯曲目為主，熟悉的老歌也會唱，特別的是「這次以樂團呈現為主」，健志還開玩笑說，「這次舞台像是一座很高的雪山，是像太空船啦！」

被問到嘉賓？目前還在討論階段，健志說，想找十組長得像玖壹壹的人當複製人。會找好友周杰倫嗎？春風直言，「不好意思問他」，希望他「來看就很棒了」。 洋蔥說現在最重要的是 「真的想要把歌、體力練好」，演唱會呈現科技感，最棒的聽覺視覺享受，讓大家滿載而歸。

除了開唱計劃，今年是否有結婚計劃？3人異口同聲說「沒有」，健志說：「等世界局勢穩定一點，全世界不會有戰爭，小孩出生快快樂樂的時候。」《玖壹壹BROMAN小巨蛋演唱會》門票2／11中午十二點啟售，可洽KKTIX、全家便利商店Famiport。